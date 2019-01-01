كونتي: الحلم لا يضر ولكن علينا التحلي بالواقعية

طالب أنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بالتحلي بالواقعية في مواجهة الفجوة الحالية بينه وبين يوفنتوس بطل آخر 8 نسخ للدوري الإيطالي.

وقال كونتي:"لا أعتقد أن هناك ضرر في الحلم لكل مشجع ولاعب ومدرب، ولكن لاحقاً عليك أن تكون موضوعياً وأن ترى الحقيقة كما هي أمامك".

وأضاف:"هناك فجوة ومن الصعب تعويضها، لقد وصلت والناديين (يوفنتوس ونابولي) يواصلان البناء الذي بدأ قبل أعوام".

وأوضح:"لقد بدأنا رحلتنا للتو، لذلك بالعمل الجاد سنتمكن من التحسن والمنافسة وجعل الجماهير يفخرون بنا".

وتابع:"نحتاج لمهمة واضحة للحاضر ولما يمكن أن يصبح المستقبل عليه. لا يجب أن نضع حدوداً لأنفسنا، ولكن في الوقت ذاته يجب أن نكون واقعيين. هذا لا يعني أن إنتر لن ينافس هذا العام على لقب الدوري".

يذكر أن النيراتزوري يحتل المركز الثاني بـ18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس المتصدر في الوقت الحالي.