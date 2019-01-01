كونتي يشارك الاتفاق السعودي احتفاله بالغامدي

المدرب الإيطالي حاضر في معهد إعداد القادة بالسعودية أمس الإثنين

قام الإيطالي أنتونيو كونتي؛ المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، بزيارة مقر نادي الاتفاق السعودي، ضمن برنامج زيارته للمملكة.

المدرب الإيطالي وصل أمس الإثنين، إلى المملكة السعودية، لإلقاء محاضرة على المدربين المحليين بمقر معهد إعداد القادة التابع للهيئة العامة للرياضة السعودية.

وخلال زيارته للاتفاق اطلع المدرب الإيطالي على مرافق النادي وتعرف على إنجازاته، بجانب حضوره المران المسائي للفريق الأول لكرة القدم.

وشارك مدرب النيرازوري في احتفالية النادي بلاعبه فيصل الغامدي؛ قائد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، الذي شارك في تأهل الأخضر الشاب إلى نهائيات كأس آسيا أوزباكستان 2020.

كونتي يوضح موقفه من التدريب في السعودية

شباب الأخضر نجحوا في التأهل لنهائيات البطولة الآسيوية بعد التعادل أمام أوزباكستان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بهدف لكل منهما، ليتصدروا جدول ترتيب مجموعتهم بسبع نقاط.

خالد الدبل؛ رئيس الاتفاق، قام بتكريم كونتي بإهدائه درع تذكاري وقميص الفريق حاملًا لاسمه، كذلك التقى المدرب بخالد العطوي؛ المدير الفني للإتي، والذي أعرب عن سعادته بلقاء المدرب العالمي.

يذكر أن زيارة كونتي للمملكة يأتي ضمن برنامج معهد إعداد القادة، لاستضافة عدد من المدربين العالميين لنقل خبراتهم للمدربين السعوديين وإلقاء محاضرات عليهم متحدثين عن تجاربهم.

وكان المعهد قد استضاف في الفترة الأخيرة الثنائي الإيطالي كابيلو والبرتغالي جوزيه مورينيو.