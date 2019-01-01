كونتي: الأندية الأخرى تجيد حماية لاعبيها

المؤتمر الصحفي لكونتي قبل الديربي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

طالب أنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بتعامل أفضل من قبل ناديه مع الضغط الإعلامي، وذلك قبل الديربي ضد ميلان غداً.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي:"يجب أن نبذل أقصى جهدنا في التحضيرات، أحياناً يمكننا أن نؤدي بشكل أفضل، والمهم أن اللاعبين يقدمون التزامهم الكامل".

وأضاف:"نعرف أن لدينا الكثير لنحسنه ولكن هذا لا يخيفنا. أعتقد أنه في العموم هناك الكثير من الحديث عن إنتر في الصحف والقنوات".

وأوضح:"لقد تم إخباري أن هذا طبيعي وأن الأمر سيظل كذلك، ولكني أختلف، بعض الأندية الأخرى تستطيع توفير حماية أفضل في ظروف معينة".

وتابع:"نحن نقول أنها أمور اعتيادية، ولكن الأندية الأخرى تدير تلك المسائل بشكل أفضل، يجب أن نتحسن في هذا أيضاً".

يذكر أن إنتر تعادل مع سلافيا براج التشيكي في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بهدف لمثله.