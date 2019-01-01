كونتي: إنتر لا يفكر في برشلونة ولا أملك عصا سحرية

أسبوع إنتر الصعب يتواصل

هيثم محمد فيسبوك تويتر

أكد أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، أن تركيز فريقه منصب حالياً على اللقاء المقبل أمام سامبدوريا وليس المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في دوري أبطال أووربا.

ويحل إنتر مساء السبت ضيفاً ثقيلاً على سامبدوريا في ملعب "لويجي فيراريس"، ثم يلعب الأربعاء مع البلوجرانا أوروبياً.

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وقال كونتي بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "اللعب في ماراتسي دائماً تحدي، سامبدوريا فريق قوي ويملك مدرب جيد يطبق أفكاره في صورة دي فرانشيسكو".

وأكمل: مباراة صعبة وبها الكثير لنخسره إذا لم نفز، التركيز دائماً على المباراة القادمة، لم يحن وقت التفكير في برشلونة بعد، لوكاكو سيكون حاضراً ولن يتم إراحته".

وواصل كونتي: "الدوري الإيطالي ارتفع مستواه، لاتسيو يمكنه المنافسة على المراكز الأولى، وميلان أيضاً، في تاريخ إنتر كان دائماً هناك صعود وهبوط بالمستوى، وخصوصاً السنوات الأخيرة".

واستمر: "في الماضي مع مانشيني فاز إنتر بالخمس مباريات الأولى ثم بدأ التعثر في منتصف الموسم، يجب علينا التعلم من الماضي".

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وحول حالة لاعبيه: "دانيلو دامبروسيو لاعب عصري ويجيد أكثر من مركز، سانشيز لا يزال يحتاج للوقت للدخول في المنظومة، ولكن سيأتي وقته للعب أساسياً".

وختم: "هذا الفريق يتحسن ولا يزال يملك هامشاً كبيراً للتحسن، وهذا دوري، ومن المهم الحذر والاعتماد على عناصر القيادة بالفريق، لا أملك عصا سحرية لتحسين الأمور".