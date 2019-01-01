مساعد كونتي: عشرون دقيقة كادت تكلف إنتر مباراة ساسولو

كونتي يعاني من المرض

تويتر هيثم محمد

تحدث كريستيان ستيليني، مساعد مدرب إنتر أنطونيو كونتي، بعد الفوز الصعب على ساسولو بنتيجة 4-3 مساء الأحد، وفسر التراجع في الدقائق الأخيرة للمباراة.

وتقدم إنتر بنتيجة 4-1، ولكن نجح ساسولو في تقليص الفارق بالدقائق الأخيرة، ليتلقى إنتر هدفه الخامس في مباراتين فقط.

وفسر ستيليني غياب كونتي عن الحديث مع "DAZN" قائلاً: "كونتي مجهد، يعاني من البرد، وعاش المباراة بحرارة، كما عانى من مشاكل في المعدة".

وأضاف: "اللعب بعد التوقف الدولي ليس سهلاً، قدمنا 70 دقيقة ممتازة، ولكن مرينا بفترة ضبابية بعدها لعشرين دقيقة، هذا أمر نحتاج لتحليله وفهم أسبابه".

وواصل ستيليني: "ساسولو وجد نفسه وخلق الفرص، خسرنا كرتين كلفا الفريق كثيراً وسجل منهما ساسولو بسهولة، يجب معالجة تلك الأخطاء".

وختم: "عديد اللاعبين وصلوا متأخرين من المشاركات الدولية، وهذا أثر على مستويات اللياقة بدنياً وذهنياً، يجب أن نعرف كيف نتعامل مع نهايات المباريات".

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ورفع إنتر رصيده إلى النقطة الحادية والعشرين في المرتبة الثانية للدوري الإيطالي بعد مرور ثمان جولات من المسابقة.