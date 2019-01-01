كونتي: إنتر استحق أكثر من ذلك وأشكر الجميع

أبرز تصريحات أنطونيو كونتي عقب مواجهة إنتر وبرشلونة

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن فريقه استحق أكثر مما حصل عليه خلال منافسته في هذه المجموعة في دوري أبطال أوروبا.

وخسر إنتر أمام برشلونة على أرضه بهدفين مقابل هدف واحد ليودع منافسات دوري أبطال أوروبا مبكرًا ويهبط للدوري الأوروبي بعدما حل ثالثًا في المجموعة.

وعقب المباراة، تحدث كونتي عن الخسارة المؤلمو على حد تعبيره مؤكدًا أن الفريق استحق أكثر من ذلك، ولكنه أكد في نفس الوقت على ضرورة النظر إلى الأمام.

وقال كونتي: "لقد قدمنا كل شيء في هذه المباراة، وصنعنا أكثر من فرصة من أجل التسجيل والفوز ولكن للأسف لم نستطع تجسيد هذه الفرص وهذا هو الندم والألم الذي يبقى بعد المباراة"

وأضاف: "من المؤسف أن يحدث هذا ولكن علينا أن ننظر إلى الأمام، لدينا مباراتين قبل فترة عطلة أعياد الميلاد وعلينا التفكير فيهما بجدية"

وتابع: "أشكر جميع اللاعبين الذين أدوا ما عليهم، وأشكر كذلك الجماهير التي حضرت لمؤازرة الفريق في هذه المباراة، الجميع أدى ما عليه"

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يذكر أن إنتر يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني يوفنتوس.