كونتي: أتمنى قدوم لوكاكو وإيكاردي خارج حساباتي

كونتي يتحدث عن مستقبل إيكاردي ولوكاكو وبيريزيتش وموسم إنتر المقبل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال المدرب الإيطالي أنطوينو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إنه يتمنى التعاقد مع روميلو لوكاكو كما يعلم الجميع.

وكان كونتي قد تحدث في مؤتمر صحفي على خلفية المباراة الودية للنيراتزوري أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في كأس الأبطال الودية.

وحول الميركاتو، لم يخفِ كونتي شيئًا وكان صريحًا أمام أسئلة الصحفيين بشأن التعاقدات ومستقبل اللاعبين الموجودين في الفريق حاليًا.

وقال كونتي: "لوكاكو؟ أنت تعلم أنني أود التعاقد معه نذ أن كنت في تشيلسي، واليوم أنا أبرز المهتمين بخدماته كمدرب لإنتر، وأتمنى أن تتم صفقته سريعًا"

وأضاف: "ماورو إيكاردي؟ هو خارج مشروعنا، وهذه في الحقيقة الآن وهذا ما أعلنه جيوسيبي ماروتا للجميع من قبل، والإدارة كانت واضحة في ذلك الأمر"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

وتابع: "إيفان بيريزيتش؟ هو لاعب يمتلك العديد من المميزات والخصائي، ولكن أريد أن أفهن إذا كان سيستطيع اللعب في المرك زالذي أريده أم لا"

وحول مواجهة مانشستر يونايتد، قال كونتي إنه ليس من المنطقي اعتبارها مباراة ودية نظرًا لقيمة الفريقين، ونظرًا لأنها تجربة حقيقية يجب الاستفادة منها قبل بداية الموسم"

وأضاف: "إنها مهمة ليست سهلة أن تواجه أندية بحجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس وأنت لا تمتلك مهاجمين، ولكنني سأحاول إخراج أفضل ما لدى فريقي حتى نرى ما ستنتهي عليه أمور سوق الانتقالات"

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يذكر أن إنتر قد تعاقد خلال موسم الاننقالات الصيفية الحالية مع نيكولو باريلا وسينسي ولازارو ودييجو جودين، كما يحاول ضم لوكاكو ودجيكو قبل انتهاء الميركاتو.