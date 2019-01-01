كوميديا سوداء.. فينيسيوس يسدد أكثر من كل برشلونة التي فازت بثلاثية

فينيسيوس يضيع 6 فرص لريال مدريد وهو رقم أكبر مما صنعه برشلونة طوال المباراة رغم فوزه بثلاثية نظيفة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق فينيسيوس جونيور رقمًا غريبًا خلال مواجهة ريال مدريد وبرشلونة، حيث سدد على المرمى أكثر من لاعبي برشلونة جميعًا.

وانتهت المباراة بانتصار برشلونة بثلاثية نظيفة على مضيفه ريال مدريد، ليتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا وللمرة السادسة تواليًا.

وسجل لويس سواريز هدفين لبرشلونة بينما وضع رافائيل فاران الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه في كرة مشتركة مع سواريز أيضًا.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وسدد فينيسيوس جونيور 6 كرات على مرمى برشلونة، ولم ينجح هو أو أي من زملائه في تسجيل أي هدف لصالح ريال مدريد.

وفي الوقت الذي سدد برشلونة 4 كرات فقط طوال المباراة، نجح في تسجيل 3 منها ليوضح الفارق في الفاعلية ما بين هنا وهناك.

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يذكر أن برشلونة تعادل ذهابًا أمام ريال مدريد على ملعب كامب نو بهدف لكل فريق، حيث سجل له مالكوم وسجل فاسكيز للريال.