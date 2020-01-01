كوميديا سوداء - فريق ووهان الصيني يترك إسبانيا خوفًا من فيروس كورونا

بعثة فريق ووهان لكرة القدم تعود إلى الصين بعد انتشار فيروس كورونا في إسبانيا

غادر نادي ووهان زول الصيني والذي ينتمي للمدينة الأم لفيروس كورونا إسبانيا، وذلك بعد تفشي الوباء في البلاد وفي قارة أوروبا بشكل عام.

وكان نادي ووهان زول قد سافر إلى إسبانيا منذ أسابيع من أجل إقامة معسكر هناك، إلا أن تفشي فيروس كورونا في البلاد قد أثر على خطط الفريق.

المزيد من الفرق

وسافر الفريق إلى مدينة قادش لخوض معسكره قبل بداية الموسم في التاسع والعشرين من شهر يناير الماضي، وظل هناك بعد انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية وتأجيل الدوري الممتاز هناك.

وعلى الرغم من أن فيروس كورونا قد نشأ في الصين وتحديدًا في مدينة ووهان، إلا أن الوضع بات أفضل نسبيًا مقارنة بما بات عليه في قارة أوروبا.

وحول ذلك، فضل النادي العودة إلى الصين على البقاء في إسبانيا معتبرًا الأمر في موطنهم أفضل حالًا وأكثر أمنًا مما هو عليه في أوروبا.

وأكد خوسيه جونزاليس مدرب نادي ووهان لوكالة الأنباء الإسبانية أن العودة إلى الصين في الوقت الحالي باتت أكثر أمنًا من البقاء في إسبانيا.

وأضاف: "المشكلة الأكبرالآن هنا في أوروبا، أما في الصين فقد تم القضاء عليها عمليًا، ومن المتوقع أن تصبح الأمور أفضل قريبًا"

وأودى الفيروس بحياة أحد أقارب لاعب في صفوف الفريق، لتزداد حالة الذعر أكثر قبل أن تتراجع الأمور في الصين مقابل انتشار الرعب في إسبانيا وقارة أوروبا بشكل عام.

برشلونة بطل الليجا وإلغاء اليورو .. عناوين الصحف 13 مارس

يذكر أن منافسات الدوري الإسباني وكذلك جميع الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى ودوري الأبطال واليوروباليج قد تم تعطيلهم خوفًا من تفشي فيروس كورونا.