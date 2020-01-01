كوميديا سوداء .. ديمبيلي يُصاب في تدريبات برشلونة بعد نهاية الميركاتو

عثمان ديمبيلي وإصابة جديدة ومنافسة مع إيدين هازارد على ما يبدو

في خبر بات يشبه الكوميديا السوداء، عاد عثمان ديمبيلي إلى تدريبات برشلونة بعد عودته من الإصابة ثم غادرها بعد شعوره ببعض الانزعاجات.

وانتهى موسم الانتقالات الصيفية مساء أمس وتمسّك ديمبيلي بالبقاء مع برشلونة في الوقت الذي كان يريده فيه مانشستر يونايتد ويتمنى برشلونة خروجه لضم ممفيس ديباي.

ولكنه لم يوافق على أي من العروض وتمسّك بالبقاء في برشلونة، ليفاجئهم اليوم بخبر معتاد حين خرج من التدريبات مصابًا بعدما شعر بانزعاجات ولم يكملها.

المزيد من الفرق

وشارك ديمبيلي هذا الثلاثاء وبقية اللاعبين المتاحين من الفريق الأول في الجلسة التحضيرية التي يديرها رونالد كومان في ظل سفر اللاعبين الدوليين للانضمام إلى معسكرات منتخبات بلدانهم.

والجدير بالذكر أن برشلونة لديه جلسة تدريبية أخرى مقررة هذا الأسبوع، تلك التي ستكون يوم غد الأربعاء في الحادية عشر صباحًا، قبل الاستمتاع بأربعة أيام عطلة.

أخطاء برشلونة وجنون إنجلترا .. صفقات بقيمة مبالغة عن الحقيقة

بعدها، سيعود اللاعبون الذين ليس لديهم التزامات إلى العمل اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، في الوقت الذي سيخضع فيه ديمبيلي للفحوصات الطبية من أجل الوقوف على طبيعة تلك الانزعاجات التي يشعر بها.