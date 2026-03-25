كومو، حالة جيسوس رودريغيز ورامون: ما هي أحوالهما ومتى سيعودان

لن يشارك جاكوبو رامون وخيسوس رودريغيز مع المنتخب الوطني، حيث بقيا مع فريق كومو قبل فترة التوقف. وإليكم آخر المستجدات حول حالتهما من قناة سكاي.





كان المهاجم قد سافر إلى إسبانيا، لكن الأطباء بعد فحصه أعادوه إلى كومو لأن مشكلة في الركبة لن تسمح له باللعب، لذا فهو يتلقى العلاج في كومو. في الوقت الحالي يخضع للعلاج، لكن الإصابة لا تبدو خطيرة ويأمل أن يكون جاهزاً عند استئناف الدوري ضد أودينيزي، وسيتم تقييم حالته يومياً خلال الأسبوع المقبل.





أما بالنسبة لرامون، فهو يعاني من مشكلة في عضلة البسو: وتستغرق فترة التعافي حوالي أسبوعين، وسيتم تقييم ما إذا كان سيتمكن من العودة لمباراة أودينيزي، لكن هذا صعب، وإلا فسيكون جاهزاً لمباراة إنتر.











