كومباني يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي

مدافع السيتزن ومنتخب بلجيكا يقترب من الاستمرار مع فريقه الحالي

فيسبوك تويتر محمد عماد

اقترب فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي من تجديد عقده مع الفريق وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور الإنجليزية.

حيث أن من المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الدولي البلجيكي في يونيو المقبل.

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وكانت الشكوك تحوم حول مستقبل كومباني في قلعة الاتحاد، خاصة بعد تكرار الإصابات وبلوغ اللاعب الـ 32 من عمره.

ولكن وفقًا للتقارير الأخيرة فأن إدارة السيتزن ترغب في تجديد عقد كومباني على الرغم من عدم مشاركته مع الفريق باستمرار، إلا أن شخصيته في غرفة الملابس ودوره القيادي لا يمكن التخلي عنه حاليًا.

ويلعب كومباني مع السيتزن منذ عام 2008 قادمًا من هامبورج، وتوج معهم بالبريميرليج ثلاث مرات حتى الآن.

ويأمل كومباني في قيادة مانشستر سيتي للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، حيث أن الفريق سيواجه توتنهام هوتسبر في ربع نهائي البطولة.

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