كومباني يطالب بعدم تضخيم لقاء برايتون الحاسم

جولة ختامية ستحدد بطل إنجلترا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب قائد مانشستر سيتي فينسينت كومباني من فريقه عدم تضخيم الأمور والتعامل بشكل طبيعي مع لقاء برايتون الحاسم في ختام البريميرليج.

ويحتاج سيتي مساء الأحد للانتصار لبلوغ النقطة 98 والتتويج رسمياً بلقب المسابقة عندما يحل ضيفاً على برايتون بالجولة الأخيرة.

وقال كومباني مع "سكاي": "يجب أن لا تضخم المباراة، لا تفكر في كل السيناريوهات وأنها المباراة الأهم في الموسم، يجب التفكير في برايتون كخصم بنقاط قوة وضعف".

البريميرليج يسيطر أوروبياً ولكن أين هم الإنجليز؟

لن يمل مشجعو ليفربول نهائيًا من رؤية أهداف فينالدوم في برشلونة 😍pic.twitter.com/J0p1FvkP1i — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 10, 2019

سولشار: البريميرليج الأقوى في العالم ولقاء كارديف الأخير لبعض اللاعبين

وأضاف: "تحتاج أن تدخل اللقاء في أحسن شكل، تأكل وتنام جيداً، في الغالب سنفوز بسبب ما نملك من جودة، كل السيناريوهات لا تعني شيئاً لي".

وواصل البلجيكي: "الموسم كان رائعاً، المنافسة كانت لليوم الأخير، لعبنا لآخر مباراة على عكس المواسم الماضية".

يذكر أن كومباني كان سجل هدف الانتصار لفريقه على ليستر سيتي في الجولة الماضية من المسابقة، ليستمر في تصدر البطولة.