كومباني: ليفربول سيفوز بكل المباريات المقبلة

فينيسنت كومباني قائد فريق مانشستر سيتي يؤكد أن نظيره ليفربول لن يفقد أي نقاط خلال الفترة المقبلة بعد فقدانه للعديد منها في الأسابيع الماضية بالدوري ال

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أكد النجم البلجيكي فينيسنت كومباني قائد فريق مانشستر سيتي على صعوبة التنافس في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم مع ليفربول فيما تبقى من أسابيع.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كومباني وأكد خلالها أن ليفربول فقد الكثير بالفعل وأنه لا يتوقع أن يفقدوا المزيد خلال الفترة المقبلة.

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وقال كومباني: "لا يمكننا أن نطلب المزيد في تلك المرحلة من الموسم، لكن الجميع في فريقنا لديه قناعة كاملة أن ليفربول سيفوز بكل مباراة متبقية له حتى النهاية".

وأضاف: "نعلم أن المهمة أمامنا صعبة وكبيرة، ولدينا مواجهات ليست بالسهلة أمام جميع الفرق، لكننا هادئون ولا نسمح لأنفسنا بأن تؤثر علينا تلك الأمور".

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واختتم تصريحاته مشيدًا برحيم سترلينج وقال: "هو يتطور شكل مذهل، لقد كان رائعًا منذ الموسم الأول له معنا، لكن منذ وصول جوارديولا وهو يتحسن بشكل ملحوظ".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد حقق الفوز على نظيره واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد وتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة.