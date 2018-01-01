كومباني: لا يجب أن نركز على النقاط في الوقت الحالي

فوز انهى نتائج سلبية للسيتيزين

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد قائد مانشستر سيتي الإنجليزي، المدافع البلجيكي، فينسينت كومباني، بفوز وأداء فريقه على حساب ساوثهامبتون في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح حامل اللقب، في نفض غبار الهزيمتين الأخيرتين بالدوري، ليقتنص المركز الثاني في جدول الترتيب.

كومباني تحدث عقب نهاية اللقاء: "الأداء كان ممتاز، لقد كنا نلعب بقوة من أجل استعادة الكرة، لا يجب أن نركز كثيراً على النقاط في تلك الفترة، نحن نعرف أننا إذا عدنا لتقديم أداءنا المعهود فنحن نعرف قدارت الفريق".

3 أهداف بـ3 نقاط ⚽️

فوز مهم لكتيبة جوارديولا قبل لقاء ليفربول المتصدر 🔝 pic.twitter.com/enxUsGdRPk — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018

وتابع: "لقد تم جرح كبرياء الفريق في الأسابيع الأخيرة، لكن علينا أن نقدم كل شيء، وهذا يعتمد علينا".

وعن مواجهة ليفربول في الجولة المقبلة: "نريد أن نحقق الفوز، أنها واحدة من تلك المباريات التي تلعب من أجلها، كل لاعب سيأتي للملعب يوم الخميس سيكون مستعد للقتال وإعطاء أقصى ما لديه، علينا أن ندفع بكل شيء من غرفة الملابس من أجل تلك المواجهة".

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي، قبل مواجهة الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بول بوجبا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم:

مع جوزيه مورينيو:

👕 المباريات: 14

⚽️ الأهداف: 3

تحت قيادة سولسكاير:

👕 المباريات: 3

⚽️ الأهداف: 3 pic.twitter.com/Czt7c2oemV — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018

ويضع سيتي عينه على إلحاق الهزيمة الأولى بلفيربول الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، مثلما فعل الريدز الموسم الماضي بعد مرور 23 جولة، عندما حققوا الفوز الأول على حساب مانشستر سيتي في الموسم.