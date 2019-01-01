كومباني: لا أعلم حالة دي بروين ولكننا نحتاجه لبقية الموسم

"إذا كان الأمر بيدي لأقرره، سأفضل أن يكون كيفن بخير حال لنهاية الموسم".

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى البلجيكي فينسنت كومباني مدافع مانشستر سيتي إعجابه وثقته بمواطنه وزميله كيفن دي بروين نجم الفريق الأزرق السماوي.

وقال كومباني في تصريحاته لسكاي سبورتس:"كلنا نعرف نقاط قوة كيفن وقدرته على تغيير المباراة". اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

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وعن جاهزيته لمواجهة ليفربول غداً قال:"لا أعرف حقاً ما هي حالته البدنية، هو يبدو بخير ولكني أعتقد أنه لا زال لديه الكثير ليقدمه على مر الموسم".

وأوضح:"إذا كان الأمر بيدي لأقرره، سأفضل أن يكون كيفن بخير حال لنهاية الموسم".

وتابع:"الكل يركز على مواجهة ليفربول ولكن لا يزال هناك المزيد في الموسم لذلك سنحتاج إليه".

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج بلا هزيمة طوال الموسم الحالي، فيما يبعد عنه مانشستر سيتي بفارق 7 نقاط.