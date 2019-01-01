كومباني: فرضنا أسلوبنا في الديربي ولم نحسب اللقب حتى الآن

تحذير من المدافع البلجيكي المخضرم بعدم انتهاء المهمة لمانشستر سيتي

أشاد فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي، بالشكل الذي ظهر به فريقه، وبالتحديد بالشوط الثاني من الديربي أمام مانشستر يونايتد.

سيتي انتزع صدارة الدوري الإنجليزي، قبل 3 جولات على نهاية البطولة، بتغلبه على الشياطين الحمر في ملعب أولد ترافورد بثنائية نظيفة.

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الشوط الأول مر بالتعادل السلبي، قبل أن ينتفض الضيوف بالثنائي، ويحسمون النتيجة بهدفين لبيرناردو سيلفا وليروى سانيه.

كومباني قال بعد المباراة:"لم نبدأ بالطريقة التي أردناها وهذا أمر طبيعي وارد الحدوث، ولكن دافعنا جيداً عندما أردنا ذلك وتحكمنا في المباراة بالشوط الثاني".

وأضاف:"من المذهل الفوز بهذا اللقاء لأنها مواجهة ديربي في الدوري، لم نحسم أي شيء حتى الآن، لدينا اختباراً صعباً على ملعب بيرنلي".

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وتابع:"هناك الكثير لنا ولليفربول أيضاً في الأسابيع الأخيرة، سنتحدث عن المباريات المتبقية خلال الأيام القليلة القادمة".

واستكمل البلجيكي:"نحن الآن بحاجة للفوز بـ3 مباريات وعدم خسارة أي نقطة، لو قام كل منا بدوره سنقدم مستوى جيد ونفوز باللقب".

يذكر أن الانتصار رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 89 نقطة بصدارة البريميرليج، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الثاني.