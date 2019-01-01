كومباني: فان دايك أفضل مدافع مر على البريميرليج

فينسينت كومباني يشيد بفيرجيل فان دايك

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال فينسينت كومباني نجم مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا السابق إن المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك هو أفضل مدافع مر على الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء ذلك في حديث قبل المباراة التكريمية له بين نجوم مانشستر سيتي ونجوم الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما..

وغاب فينسينت كومباني عن المباراة التي أقيمت من أجل تكريمه بداعي إصابته في الفخذ، والتي قد أثرت على مسيرته بشكل كبير نظرًا لتجددها أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.

وقبل المباراة وفي المؤتمر الصحفي الخاص به قال كومباني إنه عاصر العديد من المدافعين خلال فترة تواجده في البريميرليج، ولكنه يرى أن فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الحالي هو أفضلهم على الإطلاق.

— Goal (@goal) September 11, 2019

وأضاف: "فان دايك يتمتع بالكثير من المميزات التي تجعله أفضل من الآخرين، هو مدافع عصري يتكتع بكل ما يتطلبه هذا المركز ويتطور بشكل كبير ومميز"

مورينيو: كريستيانو رونالدو ظاهرة

يذكر أن فيرجيل فان دايك قد حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا للعام الحالي، كما دخل في القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم رفقة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.