كومباني عن تدخله ضد صلاح: لقد كان تدخلاً رائعاً!

البلجيكي يشيد بأداء فريقه والرغبة المرتفعة لدى السيتيزينز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي سعادته بالفوز على ليفربول 2-1 وإعادة إحياء المنافسة على لقب البريميرليج.

وقال كومباني في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة:"لست قلقاً حيال النتيجة ولكني سعيد بالأداء الكبير، لقد لعبنا بندية أمام فريق شرس للغاية". اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وأضاف:"لا يزال الأمر بين يدي ليفربول، حيث أتى الفوز من عزيمتنا ورغبتنا التي لا توصف، نحن فريق أفضل حين نلعب بعواطفنا".

وعن تدخله ضد محمد صلاح الذي طالب يورجن كلوب مدرب ليفربول بطرده على إثره، قلل كومباني من أمر تلك الواقعة.

وأوضح:"أعتقد أنه كان تدخلاً رائعاً، أليس كذلك؟ لقد حصلت على الكرة، والقليل من الرجل نفسه ولكن الأمر لم يكن قوياً، لم أكن أحاول إصابته، لقد كان هذا هو الخيار الوحيد أو سأتركه يمر إلى المرمى".

وقلص سيتي الفارق بينه وبين ليفربول إلى 4 نقاط بهذا الفوز، لتستمر المنافسة على اللقب.