كومباني : بيرنلي أفضل من مانشستر سيتي 10 مرات!

النجم البلجيكي السابق منبهر بناديه الجديد

يؤمن فينسنت كومباني المدرب الجديد لفريق بيرنلي، أن ناديه الحالي أفضل 10 مرات مما كان عليه مانشستر سيتي عند انضمامه للفريق كلاعب.

ويعتبر كومباني من أساطير سيتي وأهم اللاعبين على مدار تاريخه، حيث رحل عن النادي الإنجليزي إلى أندرلخت في 2020.

وبعد تجربته في بلجيكا عاد صاحب الـ36 سنة مرة أخرى إلى إنجلترا، ولكن هذه المرة كمدرب لبيرنلي الفريق الهابط حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وأعرب كومباني عن انبهاره بمرافق بيرنلي قائلًا في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية:"هذا النادي أفضل 10 مرات من الحالة التي كان عليها مانشستر سيتي عندما انضممت لهم".

وأضاف:"إنها فترة حساسة وخطيرة للغاية بالنسبة للنادي بسبب هذا التحول، لأنه يمكننا السقوط بعيدًا أو العودة بسرعة كبيرة".

وتابع:"التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم مصير الفرق في مثل هذه الأوقات، ومن الواضح أن وظيفتي السابقة لم تنجح بالشكل المطلوب، لقد ذهبنا لبعيد في المسار الخطأ وتعرض النادي للشلل".

وأوضح:"لم يكن بوسعي القيام بأي شيء، لم أستطع شراء لاعبين واضطررنا لبيع النجوم، لهذا السبب صنفت عملي في أندرلخت كعمل جيد رغم كل ماحدث".

🤝 Kompany meets the team pic.twitter.com/kDlYbIza4c — Burnley FC (@BurnleyOfficial) June 21, 2022

واستكمل:"الميزة التي نمتلكها هنا في بيرنلي، هي أننا على حافة الهاوية، لهذا السبب جئت لأقلب الأمور نحو الطريق الصحيح".

وفشل كومباني في الحصول على أي بطولات خلال فترته في أندرلخت كمدرب، وخاض 90 مباراة فاز خلالها في 41 وتعادل 30 مرة وتعرض لـ19 هزيمة.

جدير بالذكر أن المدافع البلجيكي السابق انضم لمانشستر سيتي في 2008 ببداية طفرة النادي، وحصل معه على العديد من الألقاب أهمها 4 بطولات دوري إنجليزي ولقبي كأس اتحاد و4 كؤوس كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

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