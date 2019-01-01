كومباني: لا يجب أن نمنح المباريات أكبر من حقها

فينيسنت كومباني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي يؤكد على ضرورة التركيز وتحقيق الانتصارات فيما تبقى من مباريات بالموسم الجاري.

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أكد فينسينت كومباني قائد فريق مانشستر سيتي أن وقت القدرة على التعويض قد انتهى وأن فريقه لن يتحمل خسارة أي نقاط في الوقت الحالي من الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كومباني وأكد خلالها أن الفريق سيحاول أن يحقق الفوز في كل مباراة مقبلة وحتى نهاية الموسم الجاري.

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وقال كومباني: "لا أعتقد أننا سنشاهد مانشستر سيتي من جديد حتى نهاية الموسم في حالة بعيدة عن مستواه، لقد انتهى وقت تقبل الهزائم وإمكانية تعويضها".

وأضاف: "لا يمكننا أن نعوض أي خسارة في الوقت الحالي، يجب أن نحضر بشكل مناسب لكل مباراة، وأن ندخلها بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز".

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وأكمل: "لقد اًصبحت جملة كل مباراة هي نهائي معتادة بشكل كبير، لكن رغم ذلك لا يجب أن نفكر كثيرًا في كل مباراة بشكل أكبر من الذي تستحقه أحيانًا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيحل اليوم ضيفًا على نظيره كريستال بالاس الذي حقق الفوز عليه في ملعب الاتحاد بثلاثة أهداف لهدفين.