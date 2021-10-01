كومان يودع برشلونة بمقولة فان خال الشهيرة

كومان ضاحكًا ويودع برشلونة بعبارة فان خال

عقد رونالد كومان، مدرب برشلونة مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الجمعة، على هامش لقاء أتلتيكو مدريد غدًا السبت في ثامن جولات الدوري الإسباني.

ويبدو أن أيام كومان باتت معدودة داخل أسوارالبلوجرانا، فحسب ما نشرته "سبورت" صباح اليوم فإن جوان لابورتا، رئيس النادي قرر إقالته بمجرد نهاية مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني.

ماذا قال كومان؟

بدأ كومان المؤتمر متحدثًا عن مستقبله مع الفريق وقال: "النادي لم يخبرني أي شيء حول مستقبلي، وأنا باقي في منصبي حتى الآن".

وتابع ضاحكا مشيرًا إلى جملة فان خال الشهيرة في مؤتمره الصحفي الأخير قبل رحيله عن برشلونة: "إن رحلت فعليكم تذكر عبارة لويس فان خال الشهيرة، صباح الخير أصدقائي الصحفيين كيف حالكم؟"

ماذا قال كومان بخصوص أفضل وأسوأ لحظة عاشها مع برشلونة؟

أوضح كومان: "الأفضل لحظة توقيع عقدي مع برشلونة والأسوأ هي رحيل ليونيل ميسي، لو امتلكت حقيبة من الأموال كان ميسي ليبقى معنا".

وعن كيف سيحاول قلب الأوضاح قال: "سنستمر في العمل وسنحاول تغيير بعض الأمور ونستمر بدعم اللاعبين الشباب وأعرف أن وضعي يعتمد على النتائج".

كيف علق كومان على علاقته مع جوان لابورتا الحالية؟

رفض كومان الإجابة حول علاقته بجوان لابورتا، رئيس النادي، ثم أجاب عما إذا سوف يبقى في منصبه إن فاز على الأتليتي: "من الصعب الإجابة على هذا حاليا وأهم شيء أن يفوز النادي غدًا، وأنا هنا من أجل حبي للنادي وأتيت في وقت معقد له ويبدو أن أصبح معقدًا أكثر ولكن سنحاول لعب مباراة جيدة".

وعن أنباء إقالته: "أمتلك أذنين وأعلم أن هناك الكثير من التي قيلت وتم تداولها هي صحيحة".

كيف هو شعور كومان الحالي؟

وشدد "أشعر بالإرهاق .. من الدفاع عن نفسي والأشخاص يعرفون ما يمر به النادي والتغييرات التي حدثت فيه".

وبسؤاله هل يشعر بالألم، قال: "لن أرد على هذا"، أما عن كيف يشعر حاليًا أجاب: "يمكن أن أكون أفضل".

هل الفريق سيصبح أفضل مع مدرب آخر؟

"لا أعرف لدينا مجموعة من اللاعبين والتي ستكون متواجدة هنا بعد عدة أشهر".

اقرأ أيضًا:

انتهت حكاية كومان في برشلونة.. قرار الإقالة خرج من لابورتا

مارتينيز عن برشلونة : لا توجد مفاوضات لكن لا نعلم ما قد يحدث !

ألماني يعمل في إنجلترا .. لابورتا يخطط لمفاجأة لخلافة كومان