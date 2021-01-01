كومان يكشف سبب إجلاس ميسي بديلًا ويؤكد: عقلية الفريق تستحق الإشادة

تصريحات كومان عقب فوز برشلونة على ريال بيتيس

أعرب المدير الفني لنادي برشلونة رونالد كومان عن سعادته بأن فريقه كان قادرًا على العودة من مواجهة ريال بيتيس بانتصار هام للغاية على مستوى المنافسة على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

واقتنص برشلونة ثلاث نقاط غالية جدًا من ملعب بينيتو فيامارين بالانتصار على ريال بيتيس في مباراة دراماتيكية بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

رونالد كومان فاجأ الجميع بعدما خلت التشكيلة الأساسية من اسم الأسطورة ليونيل ميسي، ما انعكس سلبًا على أداء فريقه بصورة واضحة، وربما أراد الهولندي إراحته من أجل موقعة إشبيلية في نصف نهائي كأس الملك هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من اعترافه بأن مباراة فريقه في الشوط الأول لم تكن مثالية، إلا أن ذلك لم يمنعه من رؤية الإيجابيات والإحساس بالسعادة بعد انتصار كان صعبًا في ملعب صعب أيضًا.

وقال كومان عقب المباراة إن وضع ليونيل ميسي على دكة البدلاء كان قرارًا متفقًا عليه بينه وبين النجم الأرجنتيني بعد مناقشة دارت بينهما أمس من أجل إراحة قائد الفريق وهدافه التاريخي.

وأضاف: "كنت أتحدث مع ليو أمس حول منحه بعض الراحة في مباراة اليوم، وبالطبع إذا احتجنا إليه، نزج به في مكانه. لقد دخل وغيّر المباراة وأحدث التأثير المعتاد بالنسبة له، لقد قدم لنا الكثير"

وتابع: "برشلونة مع ميسي فريق أفضل بكثير إنه فعال للغاية. وبصورة استثنائية طوال رحلته هنا، لقد أثبت لسنوات عديدة أنه لاعب حيوي لهذا الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه"

وأردف: "ترينكاو لاعب مميز، إنه شاب متحمس ولديه الكثير من المهارات، أراوخو؟ حتى الآن لا نعرف شيئًا عن إصابته، ولكن سننتظر الفحوصات الطبية غدًا ثم نرى كيف سيكون الوضع"

وأكد: "يجب أن نسلط الضوء على عقلية الفريق ، في مباراة صعبة فزنا بها من أجل الجودة ولامتلاكنا شخصية قوية، دي يونج؟ أحب أن أمتلك لاعبًا أيمن وآخر أيسر في قلب الدفاع لهذا وضعته في الخلف"

ميسي وترينكاو يُنقذان برشلونة من فخ بيتيس بالدوري الإسباني

بهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 43 ليحتل بها المركز الثاني بالتساوي مع ريال مدريد مع تفوق الكتالوني بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة 30 بالمركز السابع.