كومان يقبل التنازل المالي من أجل برشلونة

توصل نادي برشلونة الإسباني، لاتفاق مع مدربه رونالد كومان، حول الصيغة النهائية لرحيله عن الفريق بالتراضي.

برشلونة قرر إقالة كومان خلال هذا الشهر، بعد سلسلة من النتائج السيئة انتهت بالخسارة من رايو فاليكانو بالدوري الإسباني.

ورغم فسخ العقد بين الطرفين، إلا أنه كان من المقرر القيام بتسوية مالية من أجل حصول كومان على مستحقاته.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن كومان كان يطالب بالحصول على 12 مليون يورو، لكن برشلونة منحه 10 ملايين يورو لإلغاء التعاقد.

وهو ما يعني تنازل الهولندي جزئيًا عن جزء مستحقاته، من أجل التوصل لاتفاق سريعًا وعدم الدخول في خلافات مع ا لنادي.

وكان برشلونة قد اتجه إلى تعيين تشافي هيرنانديز كبديل لكومان بعد رحيله، ليقود الفريق لمدة عامين ونصف.

وعلى الجانب الآخر ارتبط الهولندي مؤخرًا بالانتقال إلى تدريب نادي رينجرز الاسكتلندي، خلفًا للإنجليزي ستيفن جيرارد الذي رحل إلى أستون فيلا.

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