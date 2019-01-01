كومان يطالب لاعبي هولندا بعدم الاستهانة بألمانيا

مواجهة نارية تجمع بين الثنائي غداً في تصفيات اليورو

طالب رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، لاعبي فريقه، بعدم الاستهانة خلال مواجهة نظيره الألماني.

هولندا تستعد لافتتاح مشوارها بتصفيات يورو 2020، عندما تلعب على أرضها ضد ألمانيا غداً الأحد، في قمة مباريات الجولة الأولى.

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ألمانيا تعاني حالة من التخبط في الآونة الاخيرة بعد كأس العالم، حيث سبقت وأن خسرت من هولندا 3/0 في دوري الأمم الأوروبية.

كومان قال عن مواجهة المانشافت:"عندما لا تخسر لفترة طويلة، فهذا لا يعني أنك لن تُهزم أبداً، ومع ذلك نريد مواصلة انتصاراتنا.

وأضاف:"اذا قارنت بين فريقنا وفريقهم، سترى أن الفارق لصالحنا لأننا نتمتع بالثقة، ربما تصل للغرور مثلما حدث أمام بيلاروسيا".

وتابع:"لذلك يجب علينا الظهور بأفضل مستوى ممكن ضد ألمانيا، لأنهم يمتلكون العديد من اللاعبين المميزين".

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وأما عن تطور مستوى ممفيس ديباي:"لا أفعل معه أي شيء خاص، فقط أحاول منحه الثقة".

تطوير فريقه:"نحن نفعل ذلك منذ فترة طويلة، ألمانيا أيضاً قامت بنفس الشيء بالتخلي عن بعض النجوم القدامى".

يذكر أن الجدل استمر حول ألمانيا مؤخراً، بعد استبعاد المدرب يواكيم لوف للثلاثي جيروم بواتنج، توماس مولر وماتس هوملز من فريقه بشكل نهائي.

وازدادت الشكوك بعد التعادل المُحبط أمام صربيا 1/1 الأربعاء الماضي، وسط صافرات استهجان الجماهير الألمانية في مدينة فولفسبرج.