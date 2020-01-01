كومان يطالب إدارة برشلونة بحسم صفقة ديباي

رئيس ليون أعلن عن المهلة المحددة لإتمام الصفقة

يصر نادي برشلونة الإسباني، على ضم المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من ليون، قبل أيام من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

ديباي يعتبر هو الهدف الرئيسي للمدرب رونالد كومان لتدعيم خط الهجوم، بعد رحيل الأوروجوياني لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن المهمة تبدو صعبة للغاية، بإقناع جان ميشيل أولاس رئيس ليون بالتخلي عن اللاعب بمقابل مُخفض، تزامناً مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها برشلونة.

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وأوضحت الصحيفة أنه رغم قيام كومان باستخدام العديد من الأساليب في خطة فريقه، دون الحاجة لمهاجم صريح، مثل مواجهة فياريال، إلا أنه يريد تدعيم هذا المركز.

ويعتبر الهولندي هذه الخطوة، من أهم العناصر التي يعتمد عليها خلال مشروعه الجديد مع برشلونة، بالاعتماد على لاعب يجيد التهديف مثل ديباي، لذلك طلب من الإدارة ضمه في أقرب فرصة ممكنة.

الميزة الوحيدة التي يمتلكها النادي الكتالوني في الصفقة، هي دخول ديباي في العام الأخير من عقده مع ليون، مما يضع النادي الفرنسي في مأزق كبير لبيعه بدلاً من خسارته بالمجان خلال بضعة أشهر.

وهو ما قد يجبر ليون على تخفيض المبلغ المطلوب لبيع صاحب الـ26 سنة، والذي يبلغ حوالي 25 مليون يورو.

أولاس خرج مؤخراً، في تصريحات نشرتها صحيفة "ليكيب" ليؤكد أن الفرصة متاحة للتخلي عن بعض نجوم الفريق، حتى يوم الجمعة، وبعدها لن يسمح برحيل أي لاعب.

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ومن المتوقع أن يحاول برشلونة الضغط خلال الأيام المقبلة، تخفيض السعر، والحصول على خدمات ديباي قبل المهلة المحددة، وسط توقعات بوجود مرونة من الجانب الفرنسي، عكس ما حدث الأسابيع الماضية.

يذكر أن ديباي ظهر في 5 مباريات مع ليون هذا الموسم بالدوري الفرنسي، ونجح في هز الشباك 4 مرات، رغم التكهنات المستمرة حول مستقبله.