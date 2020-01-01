كومان: ميسي يجب أن ينهي مسيرته في برشلونة

المدرب الهولندي تحدث كذلك عن موقف أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج

تحدث رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة، مرة أخرى عن مدى أهمية ليونيل ميسي ضمن مشروعه بالنادي، رغم شائعات رحيله.

ميسي اجتمع بكومان، أمس الخميس، لتنتشر العديد من التقارير الصحفية حول رغبة الأرجنتيني في الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

كومان قال عن هذه الأنباء:"لا أعلم إذا كان ميسي يمتلك أي سلطة داخل برشلونة أم لا، لم أكن هنا لأعرف ما حدث، ولكنه مرتبط بعقد مع النادي لموسم آخر".

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وأضاف:"من المنطقي شعوره بالإحباط بعد الخسارة من بايرن ميونخ 8/2، لو كنت مكانه لحزنت أيضاً، سيكون وقتها من الغريب أن تسير وهناك ابتسامة على وجهك".

وتابع:"ميسي لاعب فائز وكل المدربين يعلمون ذلك، هو يريد الفوز ويشعر بالحزن عندما يخسر، الأمر يعود لي الآن بإيجاد الطريقة الأفضل للاستفادة منه حتى ينهي مسيرته داخل النادي، لأن ميسي هو برشلونة وبرشلونة هو ميسي".

وأما عن دي يونج:"أريد الدفع به في نفس المكان الذي يشارك فيه مع منتخب هولندا، حضرت العديد من المباريات لبرشلونة وشاهدته يلعب في مركز غير مناسب له".

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وعن جريزمان:"نفس الشيء بالنسبة له، هو ليس من الأجنحة الكلاسيكية، لذلك يجب الدفع به في مركزه الأصلي الذي يناسبه".

يذكر أن بعض التقارير الصحفية انتشرت الساعات الماضية، حول رغبة كومان في التعاقد مع باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، لتعويض ميسي في حالة رحيله.