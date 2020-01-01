كومان: ميسي لن يتغير، وهذا هو موقفي من سوق الانتقالات

رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة يتحدث عن احتفالية ميسي وأداء برشلونة وإصابة بيكيه.

أكد رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة على صعوبة مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره فيرينتسفاروشي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا .

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وتحدث خلاله عن عدة أمور أبرزها أداء ميسي وجريزمان وغياب ليونيل عن المباراة، بالإضافة لإصابة بيكيه وسوق الانتقالات.

وقال كومان: "عندما تكون مدربًا لبرشلونة يجب أن تكون عقليتك متمحورة حول الفوز في كل مباراة، لقد كان مهمًا أن نصعد للدور التالي، والآن هدفنا الصدارة".

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وأضاف: "غياب ميسي غير معتاد لكن جدول المباريات مزدحم والفريق تأهل بالفعل وبهذه الطريقة سيحصل غيره على فرصة للمشاركة أيضًا، هو يحب اللعب دائمًا لكننا تحدثنا".

وأكمل: "لا أفكر في الانتخابات ولا تزعجني عقدي هنا لمدة عامين وكنت أعلم أن الموسم بنهايته توجد انتخابات، علينا فقط التركيز على عملنا".

وأردف عن مشاكل الخط الخلفي: "حظنا سيئ فقط، وكذلك الوضع الإقتصادي لم يساعدنا في بداية الموسم، لذلك علينا أن نعطي الفرصة للشباب".

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وتطرق للحديث عن احتفالية ليونيل ميسي: "لو كان الأمر بيدي لما كنت قد أعطيته البطاقة الصفراء، لكنه ليس بقراري، سيبقى ليو كما هو دائمًا، هو مميز ويستطيع تسجيل الأهداف في أي وقت".

وقال عن بيكيه: "أتحدث معه بشكل يومي، هو يقوم بالعمل اللازم من أجل التحسن، وقرار عدم الخضوع للعملية كان الأفضل بالنسبة له بحسب الأطباء لكن لا نستطيع تحديد موعد عودته بالرغم من ذلك أتمنى أن يخوض بعض المباريات هذا الموسم".

وأنهى تصريحاته: "لا يجب أن نتحدث عن الانتقالات الآن أو أن نتحدث عن أي لاعب خارج فريقي، هذا عدم احترام لما يقدمه نجوم برشلونة".

ويدخل الفريق مباراة الغد بأريحية كبيرة، بعدما نجح في جمع 12 نقطة خلال أول أربع جولات من دور المجموعات في البطولة.

وكان برشلونة قد حقق الفوز في لقاء الجولة الافتتاحية أمام فيرينتسفاروشي بهدف نظيف ويحتاج للفوز اليوم مع تعثر يوفنتوس للتأكد من الصعود في صدارة المجموعة.

جدير بالذكر أن لقاء الجولة الأخيرة لبرشلونة سيكون أمام يوفنتوس في كامب نو، وهي مباراة تحصيل حاصل حيث تأكد الفريقين من صعودهما للدور التالي.