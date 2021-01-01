كومان: ميسي جاهز لمباراة ريال سوسييداد ولسنا المرشحون لكأس السوبر!

المؤتمر الصحفي لمباراة ريال سوسييداد..

بشّر رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، جماهير النادي الكتالوني بجاهزية ليونيل ميسي لمباراة ريال سوسييداد المقبلة، بينما أشار إلى أن فريقه ليس المرشح الأوفر حظًا للتتويج بكأس السوبر الإسبانية.

ويستعد العملاق الكتالوني لمباراة سوسييداد في نصف نهائي كأس السوبر، على أن يلتقي في حالة الفوز مع الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في النهائي بمدينة إشبيلية.

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة سوسييداد المقرر لها يوم الأربعاء، شدد كومان على جاهزية جميع اللاعبين من جهة، ورفض الحديث عن النهائي الافتراضي المتوقع مع ريال مدريد من جهة أخرى.

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المدرب الهولندي قال في تصريحاته للصحافة "سوسييداد خصم قوي، إنه فريق يريد اللعب والضغط ولديه مدرب صاحب أفكار واضحة للغاية".

كما أضاف "مباراة الليجا بيننا كانت جيدة وممتعة للغاية، الشوط الأول كان رائعًا لنا، وكانت النتيجة لصالحنا، أما الشوط الثاني كان مختلفًا لأنهم ردوا وكان لدينا مشاكل. أتوقع أن تكون المباراة ممتعة".

وتابع "كان هناك العديد من اللاعبين يعانون من عدم الراحة، ميسي كان أحدهم ولهذا السبب قمنا بتغيره مع فرينكي وديست، ولكن الجميع متاحون غدًا، أيضًا آراوخو رغم أنه لم يتدرب".

"لدى الفرق الأربعة المشاركة في بطولة السوبر عقلية بذل قصارى جهدهم من أجل الفوز باللقب، لدينا جميعًا الخيارات، نريد أن نواصل تقديم الصورة التي قدمناها مؤخرًا، الفريق ينمو وهذه فرصة مناسبة لإظهار النمو."

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"اللقب مهم بالنسبة لنا، برشلونة معتاد على الفوز، إنها ليست البطولة الأهم لوجود الدوري ودوري الأبطال، ولكن نحن نريد أن نكون في النهائي."

وعن كون البرسا المفضل، قال "لا أعتقد أننا المرشحون لأن النجاح لا يعتمد على مستوى الفريق في الوقت الحالي. ريال سوسييداد من أفضل فرق البطولة من حيث الأداء، جميع الفرق الأربعة قوية وليس هناك فريق مفضل للفوز باللقب".

وأتم "لا أؤيد الحديث عن النهائي الآن (أمام ريال مدريد)، عليك أن تفوز ثم ترى من سيفوز في المباراة التالية، علينا أن نعمل، أتمنى أن نفوز لكن علينا أن نلعب مباراة رائعة للوصول للنهائي".

الجدير بالذكر أن برشلونة انتصر على سوسييداد في مباراة الدوري الأخيرة بينهما بهدفين لهدف، كما تعيش كتيبة كومان حالة جيدة للغاية مؤخرًا بالفوز في آخر ثلاث مباريات بالليجا والوصول بالتبعية للمرتبة الثالثة.