كومان: ميسي الأعظم، والجميع يقدم أفضل ما لديه

رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يتحدث عن أفضلية ليونيل ميسي وتحضيرات الفريق للموسم الجديد.

أعرب المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة عن سعادته بما يقدمه الفريق في الوقت الحالي خلال تدريباته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح القنوات الرسمية الخاصة بالنادي، ووصف خلالها ليونيل ميسي قائد الفريق بالأفضل في العالم، وشدد على أهمية دوره مع الفريق.

وقال كومان: "لقد بدأنا التدريبات منذ فترة والجميع يقدم أفضل ما لديه ويحاول أن يكون الأفضل، أنا سعيد للغاية بالعمل الذي يقوم به الفريق في الوقت الحالي، الكل إيجابي بشكل واضح، ولقد بدأنا بالعمل البدني والآن نركز على التكتيك".

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وأضاف: "الكل يظهر الكثير من الروح والرغبة خلال التدريبات وهذا هو الأهم بالنسبة لي، علينا أن نتدرب بنفس القوة التي سنلعب بها اللقاءات".

وأكمل: "لدينا فترة قصيرة للتحضير للمواجهات، وأمامنا القليل من المباريات الودية والتدريبات قبل أن نبدأ موسم الدوري الإسباني الصعب".

وأردف عن ميسي: "هو الأفضل في العالم، وعندما يكون في حالة جاهزية يكون الأهم في الفريق لقد أثبت ذلك الأمر عدة مرات وأتمنى أن يكرر نفس الأمر هذا الموسم".

ويستعد برشلونة في الوقت الحالي لبداية الموسم الجديد والتي ستكون في الـ 27 من سبتمبر الجاري أمام نظيره فياريال بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن برشلونة يبدأ المباريات التحضيرية للموسم الجديد بمواجهة ناستيك دي تاراجونا وديًا مساء السبت.