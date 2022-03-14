كومان مهاجمًا لابورتا: يقول إني أسطورة ثم يطردني أمام الجميع!

عاد الهولندي رونالد كومان المدرب السابق لنادي برشلونة الإسباني للهجوم على جوان لابورتا رئيس "البلوجرانا"، وذلك بسبب الطريقة التي جعله يقدم استقالته بها.

كومان رحل عن برشلونة في أكتوبر 2021، بعد 15 شهرًا على توليه تدريب النادي الكتالوني، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق بداية موسم 2021-22.

وأجرى كومان مقابلة في برنامج "Hoge Bomen" التلفزيوني الهولندي للحديث عن كواليس رحيله عن تدريب برشلونة، والطريقة التي حدث بها الأمر.

ماذا قال كومان؟

في البداية كشف كومان أنه تلقى استدعاءً من لابورتا بعد مباراة للفريق خارج أرضه، وقال له على متن الطائرة: "سوف نتوقف".

تلك المباراة كانت مواجهة رايو فاييكانو في الجولة 11 من الدوري الإسباني، والتي خسرها برشلونة بهدف دون رد، بعد ثلاثة أيام فقط من السقوط أمام ريال مدريد في الكلاسيكو على "كامب نو".

وأكد كومان أنه أرسل رسالة إلى زوجته على الفور كتب فيها: "أعتقد أنني سأطرد من منصبي، يمكنني أن أشعر أن هناك شيئًا ما".

ما أزعج كومان أن لابورتا استدعاه أمام اللاعبين والجميع، وقال: "إذا كنت تقول دومًا إن كومان هو أسطورة في برشلونة، لماذا لم تثبت ذلك؟".

ما هو رد كومان على هجوم الجماهير؟

كومان ناقش أيضًا الواقعة التي حدثت له بعد الخسارة أمام ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وهجوم جماهير برشلونة عليه.

المدرب الهولندي كشف أن زوجته كانت تشعر بالرعب، وقالت هي عن الأمر: "أنا مقتنعة أن الناس داخل برشلونة كانوا وراء الحادث، خاصة وأن رونالد تم منحه إرشادات خاطئة من قبل أحد الأشخاص عند مغادرة الملعب".

وشدد كومان على أنه لم يكن الوحيد الذي اضطر للتعامل مع الجماهير الغاضبة، وقال: "ممفيس وبيكيه أيضًا تعرضا للهجوم من قبل المشجعين".

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ما هو رأي كومان في برشلونة؟

المدرب الهولندي المخضرم كشف أنه لا يزال يستمتع كثيرًا في المدينة الكتالونية، وقال: "أشاهد مباريات برشلونة، لكن انظروا إلى ما تغير واللاعبين الذين أضيفوا للفريق".

وأشار كومان إلى أنه يولي اهتمامًا خاصًا للأولاد الهولنديين في الفريق، وما إذا كانوا يلعبون بشكل صحيح.

وتشير تقارير صحفية إلى أن كومان منفتح على العودة من جديد لتدريب منتخب هولندا في المستقبل، لكن المدرب رفض التعليق على ذلك الأمر في الوقت الحالي.

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