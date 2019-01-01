مدرب عمان: السعودية الأفضل في المجموعة ومواجهته صعبة

المدرب الهولندي كومان يصف المنتخب السعودي بالأفضل في مجموعته.

يرى الهولندي إيروين كومان، مدرب منتخب عمان، أن مواجهة السعودية، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، ستكون في غاية الصعوبة.

المنتخب السعودي سيواجه نظيره العماني مساء غدٍ الإثنين، بالجولة الثالثة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس الخليج "خليجي 24".

كومان قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "لدينا معنويات عالية في جميع مبارياتنا، ونعرف جيدًا حجم شراسة المنافسة من جميع المنتخبات".

المدرب الهولندي تابع: "لا يوجد تحضيرات خاصة لمواجهة السعودية، نظرًا لضيق الوقت، ولكن علينا أن نستعيد لياقة اللاعبين، لأنهم في حاجة إلى الاستشفاء، وسيتم تقييم حالة اللاعبين صباح المباراة".

كومان يُعلن قائمة المنتخب العماني لبطولة خليجي 24

ووصف كومان السعودية بالأفضل في المجموعة حيث قال: "سنواجه أفضل فريق بمجموعتنا، ونعرف جيدًا ترتيب المجموعة، ولذلك المباراة ستكون صعبة للغاية".

واختتم مدرب عمان تصريحاته قائلًا: "سنلعب من أجل التأهل، ونحن نتحدث كجهاز فني عن الفريق واللاعبين، وكيف نتحضر جيدًا للقاء السعودية".

عمان يتصدر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعد تعادل مع البحرين وفوز على الكويت، والأخضر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.