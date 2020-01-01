كومان: لا أتفق مع سيتيين بشأن ميسي، والصفقات في يد الإدارة

رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد أنه لا يتفق مع تصريحات كيكي سيتيين بشأن ليونيل ميسي.

أكد رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة على رفضه لتصريحات كيكي سيتيين بشأن ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني ومدى صعوبة إدارة النجم الأرجنتيني.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق المقبل أمام دينامو كييف في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتطرق خلاله للحديث عن عدة أمور أخرى تخص تراجع النتائج في الدوري وصفقة ضم رأس حربة في يناير المقبل ومستويات الشباب في برشلونة.

وقال كومان: "نلعب مباراة دينامو كييف على ملعبنا، لذلك نريد أن نحسمها مبكرًا كما هو الحال دائمًا، نحن نلعب كرة قدم جيدة ونخلق الكثير من الفرص، بالرغم من التعثرات الأخير، أفهم أن فقدان عشر نقاط من 12 أمر سيئ، لكننا نعمل لتحسين الأمور".

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وأضاف: "أعلم بوضع فريق دينامو وإصابات كورونا لديهم لكنني لست على علم بكافة قوانين الاتحاد الأوروبي حول إقامة أو إلغاء المباراة، لذلك علينا أن نستعد بشكل طبيعي".

وأردف عن حالة تير شتيجن: "هو يتدرب مع المجموعة منذ الأسبوع الماضي، وحالته تبدو جيدة للغاية، سنتدرب من جديد بالغد وسنرى إذا ما كان سيدخل لقائمة اللقاء".

وأكمل عن فترة الانتقالات ورغبته في الحصول على مهاجم لبرشلونة: "الكل يعرف رأيي في ذلك الأمر، لكن علينا أن ننتظر تقييم الوضع الإقتصادي للنادي والأمر في النهاية في يد الإدارة".

وتطرق للحديث عن أداء النجوم الشباب: "لدينا شباب بجودة كبيرة للغاية، لكن مشاركتهم في المباريات تعتمد على المستوى الذي يقدموه، وأهم ما في الأمر بالنسبة لي أن أوفر لهم الحماية".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن كلمات كيكي سيتيين حول ليونيل ميسي وقال: "لا أتفق معه، ميسي قائد برشلونة وأتحدث معه بشكل أسبوعي حول وضع الفريق، لكن لكل شخص احترامه، بالنسبة لي ليونيل هو الأفضل في العالم ويملك شخصية تريد الفوز دومًا، وإدارته ليست صعبة".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا بست نقاط بعد الفوز على يوفنتوس في الجولة الماضية بتورينو.