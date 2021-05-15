كومان: كيف استلمت برشلونة؟ وحسابيًا يمكننا الفوز بالدوري!

رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يؤكد أن فريقه لا يزال في سباق الفوز بالدوري الإسباني.

أكد رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة أن فريقه لا يزال يملك فرصة في التتويج بلقب الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق أمام سيلتا فيجو، وأكد فيه كومان أن الفريق تطور كثيرًا تحت قيادته.

وقال كومان: "التعادل الأخير عقد الأمور أكثر، لكن حسابيًا لا يزال يمكننا أن نحقق الفوز بالدوري الإسباني".

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وأضاف: "علينا أن نعمل ونحقق كل ما يمكننا تحقيقه، وننتظر لنرى ما الذي سيحدث في مباريات الفرق الأخرى".

وأكمل: "لتحليل الموسم كاملًا يجب أن نسأل كيف استلمت الفريق؟ بالطبع هناك الكثير من الإحباط بعد الفشل في استغلال فرصة الصدارة أكثر من مرة".

وأردف عن مستقبله وثقة برشلونة به: "لقد قلت لكم سنتحدث عن ذلك في نهاية الموسم، أنا أريد الاستمرار وسعيد للغاية هنا والفريق يتحسن، ولا أعتقد أن رحلتي انتهت، لقد تحسن الفريق في العديد من الجوانب والأرقام تثبت ذلك".

وأنهى كلماته: "أشعر بالدعم من قبل اللاعبين، لكن علينا أن نحضر لآخر مباراتين في الموسم قبل أي شيء آخر".

جدير بالذكر أن برشلونة يملك حاليًا 76 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني بعيدًا عن القمة بأربع نقاط قبل جولتين من النهاية.