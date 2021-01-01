كومان عن العودة ضد باريس: لسنا في 2017 لكننا برشلونة!

رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يؤكد أن فريقه سيفعل ما في وسعه ضد باريس سان جيرمان للعودة في النتيجة رغم صعوبة الأمر.

أكد رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، حيث أكد أن العودة ضد إشبيلية قبل أيام وأمام باريس أنفسهم في 2017 كانت بظروف مختلفة.

وقال كومان: "تلك المباراة مختلفة عن مواجهة إشبيلية، علينا أن نسجل أكثر وألا نتلقى أي أهداف، أمام إشبيلية كنا متأخرين بهدفين نظيفين فقط وليس أربعة".

وأضاف: "لا يوجد مستحيل، برشلونة من الفرق التي تخلق الكثير من الفرص أمام المرمى، لو سجلناها كل شيء ممكن، لكننا سنواجه باريس سان جيرمان وليس أي فريق آخر، والمشاعر في غرف الملابس إيجابية".

وأكمل عن ميسي: "لو أردنا العودة في النتيجة سيكون على كل اللاعبين تقديم أبرز ما لديهم وميسي ضمنهم، هو يستطيع تغيير سير اللقاءات، لكن لا أريد أن أضغط كثيرًا عليه".

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وأردف: "أعرف بوتشيتينو جيدًا، هو سيحضر للمباراة بالشكل المطلوب، لا أعتقد إنهم يشعرون بالخوف من برشلونة، سيدافعون عن تقدمهم في الذهاب، وظروف تلك المواجهة تختلف عن 2017".

وأضاف لاعبه فيرنكي دي يونج: "نقوم بالكثير من العمل الجيد في الفترة الماضية، وسنحاول الذهاب هناك من أجل الفوز والمنافسة والدفاع عن حظوظنا في التأهل".

وتطرق للحديث عن غياب نيمار وقال: "هو ضمن أفضل اللاعبين في العالم، بالنسبة لنا من الجيد أنه لن يلعب المباراة ضدنا".

جدير بالذكر أن برشلونة يدخل المباراة متأخرًا في النتيجة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وفي حاجة للفوز بفارق أربعة أهداف، أو ثلاثة فقط مع تسجيل خمسة أهداف أو أكثر للتأهل لدور ربع النهائي.