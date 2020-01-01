كومان: سعيد بتصريحات بيانيتش ويجب أن يتحسن برشلونة

رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يتحدث عن مستوى الفريق ومواجهة سوسييداد وتصريحات بيانيتش.

أكد رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره ريال سوسييداد في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وتحدث خلاله عن عدة أمور منها إصابات الفريق وتصريحات بيانيتش وأرقام ميسي القياسية وغيرها من الأشياء.

وقال كومان: "أنا لست سعيدًا بما نقدمه من مستويات حتى الآن، لقد أهدرنا الكثير من النقاط في الفترة الماضية وعلينا أن نحسن الكثير من الأمور".

المزيد من الفرق

وأضاف: "لدينا مواجهة صعبة ضد سوسييداد، هم أحد أفضل الفرق، ولديهم الكثير من التفاهم وأنا معجب بطريقة لعبهم، لكن علينا أن نضغط عليهم عندما تكون الكرة معهم ونتسبب في الضرر لهم".

وأردف: "أعلم أن المباراة ستكون مفتوحة مثلما كان الحال في الموسم الماضي، الكل سيريد الحصول على الكرة وأن يحتفظ بها لأطول وقت".

خاص | ميسي يؤجل التفاوض حول مستقبله، وبروباجندا المرشحين كاذبة!

وأكمل عن تصريحات بيانيتش عن عدم رضاه عن وضعه: "أنا سعيد بسلوك بيانيتش، لقد تحدثنا سويًا، أنا لا أريد أي لاعب غير سعيد على مقاعد البدلاء".

وعن مواجهة باريس سان جيرمان قال: "المواجهة ستكون في شهر فبراير، لا نعرف ما الذي سيحدث حتى هذا الموعد، دعونا نرى كيف ستسير الأمور".

وأردف عن الإصابات: "ديمبيلي يتدرب بشكل فردي لكن ليس مع المجموعة، لا أريد أن أعطي موعدًا لعودته لكننا نحتاجه في أسرع وقت، وموقف فاتي معقد، لا نعرف متى سيعود".

وعن ميسي قال: "أرقامه مذهلة، لا أعلم كم هاتريك سجله، ولا أعتقد أنه من الممكن لأحد أن يصل لتلك الأرقام، هو اللاعب رقم واحد".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن المنافسة وتراجع فريقه: "لو أردنا الفوز بالدوري علينا أن نفوز في كل المباريات المقبلة حتى نهاية العام".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة بعيدًا عن القمة بتسع نقاط.