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كومان: دي ليخت سيكون الأفضل في العالم

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هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشاد رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، بنجمه الشاب ماتياس دي ليخت وقال إنه سيصبح الأفضل بمركزه بالمستقبل القريب.

وجذب دي ليخت أنظار كبرى الأندية الأوروبية بعد تطوره ونضوجه السريع مع أياكس الموسمين الماضيين، كما تحول لأساسي مع منتخب الطواحين.

وقال كومان لراديو "كتالونيا": "دي ليخت ودي يونج كلاً منهم مميز لأسباب عدة".

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وأضاف: "دي ليخت أصغر في السن، 19 عاماً فقط، ويلعب بمركز مهم هو قلب الدفاع".

وأكمل مدافع برشلونة السابق: "هو قائد أياكس وتطور في مدرستهم، وهو تشبه مدرسة برشلونة، وهذا يعني فنيات ووعي تكتيكي كبير".

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وختم: "سيكون أفضل قلب دفاع في العالم في غضون عاميين".

ويثمن أياكس نجمه الشاب في حدود 70 مليون يورو وسط حديث عن مفاوضات مع يوفنتوس وبرشلونة.

وكان دي ليخت فاز بجائزة الفتى الذهبي عن أفضل لاعب شاب في أوروبا عن العام 2018.

 

 

 

 

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