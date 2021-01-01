كومان يستبعد ريمونتادا أخرى: حظوظنا معقّدة الفوارق بيننا كبيرة

تصريح واقعي لكومان بعد الهزيمة برباعية أمام باريس سان جيرمان

اعترف رونالد كومان، مدرب نادي برشلونة، ان حظوظ فريقه في قلب الطاولة في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان "معقدة جداً".

وقال كومان في تصريح بعد المباراة التي شهدت خسارة فريقه بنتيجة 4-1: "ان أكذب، سيكون الوضع معقّد في العودة، من الصعب قلب نتيجة 4-1".

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وأضاف: "الشوط الثاني أظهر بوضوح الفوارق الكبيرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، لكن علينا الاستمرار بالبناء والتحسّن، لقد تفوقا بوضوح وكانوا أكثر فعالية خصوصاً بوجود كيليان مبابي".

وختم بالقول: "علينا قبول النتيجة، المباراة تعكس واقع انه يجب علينا التحسن كثيراً خصوصاً في دوري الابطال".