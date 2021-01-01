كومان: تمنيت رحيل سواريز خارج إسبانيا، والظروف لم تكن مناسبة لتدريب برشلونة!

رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة يتحدث عن رحيل لويس سواريز عن صفوف الفريق، وأسباب رفضه لتدريب الفريق من قبل.

كشف رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة عن أسباب رفضه لتدريب الفريق قبل الصيف الماضي عندما عرض عليه الأمر مرتين.

جاء هذا في حواره الخاص الذي أجراه مع موقع "ذا أتلتيك"، وتطرق فيه للحديث عن رحيل لويس سواريز لأتلتيكو مدريد بدلًا من يوفنتوس.

وقال كومان: "لقد تعاملنا مع الكثير من المشاكل في فترة قصيرة للغاية، الأمر صعب لكن دعونا نرى كيف سينتهي، نحن هنا في أحد أكبر فرق العالم والجميع ينتظر الكثير منه، أنا أعشق هذا النادي والمدينة والمتابعين".

وأكمل: "فرصة تدريب الفريق أتيحت أكثر من مرة لكن الظروف لم تكن مناسبة بالنسبة لي، آخر مرة كانت في يناير وقررت الاستمرار مع هولندا من أجل يورو 2020 وعندما سنحت الفرصة من جديد في الصيف قلت لنفسي لن أرفض عرض برشلونة للمرة الثالثة".

وأردف عن الوضع المادي: "برشلونة تأثر بشكل واضح بسبب فيروس كورونا، فغابت الجماهير ولم تظهر السياحة كما كانت، والقمصان لا تباع، لكن بعد انتهاء كل ذلك سنعود لنكون النادي الأعظم في العالم".

وتحدث عن اللاعبين الشباب: "لدينا الكثير من المواهب الرائعة، لكنهم في حاجة لبعض الوقت نحن محظوظون بوجودهم معنا، وبالطبع شعرنا بالإحباط بعد خسارة نهائي السوبر فهناك 12 لاعبًا خاضوا أول نهائي لهم، لكن مطالبتهم بتحقيق الألقاب تعد جنونًا، لا يمكن أن نطلب منهم برشلونة نفسه الذي كان عليه من عشر سنوات".

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وعن رحيل سواريز لأتلتيكو مدريد ومساهمته مع الخصم في تصدر جدول ترتيب الدوري: "أرى أن رحيله كان قرارًا صحيحًا، لكن كان يجب أن ينتقل ليوفنتوس فذلك أفضل لنا، لكننا نحترم اللاعب وقراره في النهاية".

جدير بالذكر أن سواريز يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 12 هدفًا متقدمًا على ميسي الذي يملك 11 هدفًا.