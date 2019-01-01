كومان يشرح تفاصيل بند برشلونة في عقده مع هولندا

بند سري تم الكشف عنه مؤخراً يخص البلوجرانا

وضح مدرب هولندا رونالد كومان تفاصيل الشرط الخاص بإمكانية رحيله وترك المنتخب لتدريب برشلونة بعد الكشف عنه مؤخراً من قبل مدير الطواحين نيكو يان هوجما.

وكشف هوجما في وقت سابق أن عقد كومان مع المنتخب البرتقالي يضم بنداً يتيح له الرحيل لتدريب البلوجرانا بحسب الاتفاق بين الإداراتين.

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وقال كومان مع "فوكس": "طريقة إفشاء الأمر لم تكن موفقة من نيكو، كان سيتم الكشف عنه وسبق وناقشناه، ولا داعي لتغذية إشاعات لا أساس لها".

وأضاف: "عند توقيع العقد سألوني إذا أرادوا نشر الموضوع، ولكن كذبة بيضاء كل فترة لا تضر كثيراً، الشرط يخص برشلونة فقط، وساري بعد نهاية أمم أوروبا 2020".

وأضاف مدافع البلوجرانا السابق: "لن أرحل الآن، مائة بالمائة أنا واثق من هذا، في رأيي الشخصي العمل كمدرب للمنتخب الوطني يستمر عامين".

واستطرد: "بعد اليورو سيكون هناك تقييم وربما يكون الرأي أننا لن نقدم بطولة جيدة ولا أستمر في منصبي، يمكنني القول إنني لن أرحل إلا لفريق وحيد فقط".

وختم: "هو حلم حياتي تدريب هذا النادي، وكانت ذلة لسان من نيكو، ربما اعتقد أنه يقول ما يعرفه كل شخص بالفعل".

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واقتربت هولندا من تأمين عبورها رفقة ألمانيا عن مجموعتهما في تصفيات أمم أوروبا، بينما يعيش إيرنستو فالفيردي وقتاً صعباً في تدريب برشلونة في أعقاب الخسارة 3-1 من ليفانتي.