كومان بعد الخسارة ضد بنفيكا: أشعر بدعم اللاعبين لكن الإدارة...!

رونالد كومان يلوم غياب الفاعلية الهجومية في خسارة برشلونة من بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

هزيمة جديدة تلقاها برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة كانت أمام بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وبالخسارة أمام بنفيكا، يتذيل برشلونة ترتيب فرق المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا بدون رصيد، ويبدو موقفه في التأهل إلى الدور الثاني معقدًا بعض الشيء.

وحلل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الخسارة أمام بنفيكا، وكشف الأسباب التي أسقطت الفريق.

ماذا قال كومان عن الخسارة أمام بنفيكا؟

كومان تحدث في تصريحات مقتضبة لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" بعد المباراة، وأشار إلى أسباب الخسارة ضد بنفيكا.

وقال الهولندي: "سجلوا بسرعة ومبكرًا، ردة فعلنا كانت جيدة وكان علينا أن نسجل هدفًا أو اثنين لتغيير مسار المباراة، لكن لم نتمكن من خلق أي فرص أخرى بعد هدفهم الثاني".

وأضاف: "لعبنا بشكل جيد لمدة 70 دقيقة كنا الفريق الأفضل وكنا صاحب الفرص الأكبر لكن الفارق كان في النجاعة التي تحلوا بها".

وتابع: "أعتقد أن الجميع يعرف جيدًا أننا في فترة تغيير في النادي، وفي يومنا هذا الفريق يعاني من المشاكل، وأعتقد أننا لعبنا بشكل لمدة 70 دقيقة وكان ينقصنا الهدف".

واختتم كومان تصريحاته بقوله: "إذا كنا قد تعادلنا فالنتيجة كانت ستمنحنا الثقة، وهم فقط تحلوا بالنجاعة وكان هذا هو فقط الفارق في المباراة".

ماذا قال كومان عن دعم برشلونة له؟

وخلال المؤتمر الصحفي المطول بعد المباراة، أكد كومان على أنه يشعر بدعم جميع لاعبي برشلونة له، لكنه لا يعلم بشأن إدارة النادي.

وقال الهولندي: "يصعب قبول النتيجة النهائية، أعتقد أن ما رأيناه على أرض الملعب لم ينعكس على النتيجة، لأنه رغم خسارتنا لعبنا بشكل جيد، حتى 2-0 أتيحت لنا أربع فرص واضحة، لكننا لم نسجل".

وقال كومان متحدثًا عن الدعم الذي يتلقاه: "سأعطي رأيي فقط حول الفريق واللاعبين، أشعر بدعمهم، بالنسبة للآخرين، يقصد الإدارة، لا أعرف".

وعما إذا كانت إقالته قريبة، قال كومان: "لا يمكنني قول أي شيء عن مستقبلي، لأنني لا أعرف كيف تفكر إدارة النادي، هذا ليس في يدي، سنرى".

وأكمل: "الجاني في النهاية هو المدرب، لكنني أعتقد أن الطريقة كانت جيدة لأننا كنا متفوقين حتى تلقينا الهدف الثاني، واجهنا المزيد من المشاكل، لم نكن سيئين، لكن لم نتحل بالفاعلية".

واختتم كومان تصريحاته قائلًا: "أعتقد أنه من الصعب دائمًا على أي مدرب خسارة مباراتين في دوري أبطال أوروبا، علينا أن نكون واقعيين ونعلم أن الوضع دقيق، علينا أن نمنح الفريق بعض الوقت، نحاول أن نربح من خلال اللعب على طريقتنا، مع الاستحواذ وخلق الفرص، وقمنا بذلك لكن إذا لم تسجل لن تفوز".

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