كومان: برشلونة يُسيء استخدام دي يونج

لا يلعب في مركزه الصحيح

أكد رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، أن معاناة فرينكي دي يونج داخل برشلونة تأتي في المقام الأول بسبب عدم اللعب به في مركزه المعتاد مع أياكس والطواحين.

وكان دي يونج قد انضم إلى البرسا في الصيف الماضي نظير 75 مليون يورو بعدما جذب الأنظار إليه مع أياكس، ولكنه لم يفلح في تقديم الأداء نفسه حتى الآن داخل البلوجرانا.

وبالنسبة لكومان، فإن الأزمة تكمن في تمركز دي يونج، حيث قال "من المهم أن يشارك في المباريات حتى لو لا يلعب في مركزه الأصلي.".

المزيد من الفرق

كومان: أحلم بتدريب برشلونة وهذا هو العائق

كما أضاف "مع المنتخب الهولندي، نلعب به بشكل أكثر عمقًا في منتصف الملعب، ويكون بجواره ثنائي ارتكاز، بينما في برشلونة الوضع مختلف، يلعب بجواره لاعبي وسط وربما 4 في بعض الأحيان.".

"المركز الذي ينشط فيه حاليًا مختلف تمامًا عن ما يلعبه معنا في منتخب هولندا أو في أياكس."

وأتم "إنه يتعلم الآن كيف يلعب بشكل أكثر إلى الأمام، ليست كل الأمور سيئة بالنسبة له، لكنها ليست أفضل وضع بالنسبة له أيضًا. بالنسبة لي، أظن أنه يؤدي بشكل أفضل عندما يلعب أكثر في العمق.".

يذكر أن كومان هو أحد المرشحين لتولي تدريب برشلونة في المستقبل، وقد كان بمقدوره فعل ذلك في يناير الماضي لكنه فضّل الاستمرار مع منتخب بلاده حتى كأس الأمم الأوروبية.