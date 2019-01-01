الكشف عن إصابة كومان وموعد عودته للملاعب

هل تتسبب إصابة كومان في إعلانه الاعتزال؟

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها كينجسلي كومان أمام توتنهام في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كومان خرج من لقاء توتنهام بعد نصف ساعة فقط بسب تعرضه لإصابة قوية دون أي تدخل من لاعبي السبيريز.

وقال بايرن ميونخ في بيان رسمي إنّ الطبيب هانز فيلهلم مولر فحص الفرنسي وشخص الإصابة تمزق في أربطة الركبة اليسرى وسوف يرتدي جبيرة ولم يتم الكشف عن موعد عودة اللاعب.

وقال جوشوا كيميتش، لاعب البافاري، في تصريحات عقب اللقاء تعليقًا على إصابة كومان: "في اللحظات الأولى كان جالسًا على الأرض ويشعر بصدمة كبيرة. لقد تعرض من قبل لإصابتين خطيرتين".

وتابع: "حينما نظرت إلى عينه كنت مفزوعًا من شكله لأنّه ذكرني بالإصابة التي تعرض لها في لقاء هوفنهايم".

وكان صاحب الـ 23 عامًا قد ذكر في تصريحات صحفية في ديسمبر 2018 أنّه قد يدرس الاعتزال بصورة جدية حال تعرض لإصابة خطيرة مرة أخرى موضحًا أنّه لو عانى من أي مشاكل بقدمه اليسرى فهذا يعني وجود أزمة مزمنة.

وبحسب التقارير الصحفية فإن الإصابة قد تحرم اللاعب من المشاركة في 4 مباريات فقط ليغيب 20 يومًا.

كومان سبق وتعرض لإصابة في فبراير 2018 ليعود في مايو قبل أن تتجدد في 25 أغسطس ويعود بعدها غي نوفمبر وهو ما حرمه من المشاركة في 31 مباراة مع البافاري.