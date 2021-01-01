كومان : أريد ضم مبابي ونيمار وديست لن يلعب ضد كورنيا

تحدث عن موقفه من ضم إريك جارسيا

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة، اهتمامه بالتعاقد مع نيمار وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان، ردًا منه على تصريحات ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي.

ليوناردو خرج في تصريحات صحفية، ليؤكد رغبته في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كومان تحدث لوسائل الإعلام، قبل الظهور الأول لفريقه في كأس ملك إسبانيا، غدًا الخميس، ضد كورنيا، حيث تطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة.

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وقال كومان:"أعتقد أنه يمكنك أيضًا قول ما تريد، إذا سألوني عما إذا كنت مهتمًا بنيمار ومبابي سأقول نعم، لا يمكنني التعليق على أي شيء لأنني لا أعرف ما سيحدث في المستقبل".

وأما عن خسارة السوبر:"لقد فشلنا، اقتربنا من البطولة وتعادلوا معنا في اللحظة الأخيرة، ليس هناك الكثير من الوقت للتفكير في هذه المباراة".

طرد ميسي في السوبر:"تدرب بصورة جيدة وظهر بحماس كبير، الجميع كان حزينًا على نتيجة السوبر، لكن علينا التقدم للأمام ونحن نعلم أننا نسير على الطريق الصحيح وما زلنا بحاجة للتحسن دفاعيًا".

عقوبة ميسي:"أخبرني النادي أن هناك مباراتين، هناك أشياء يمكننا الدفاع عنها وهذا يخص إدارة النادي لذلك نأمل في تخفيف العقوبة".

وعن إصابته:"لقد تدرب دون مشاكل هذا الصباح، وهذا يعني أنه تعافى بشكل جيد من المباراة الماضية، سيكون جاهزًا بعد العودة من الإيقاف".

صفقة إريك جارسيا:"لقد قلت دائمًا، إنني لست الشخص الذي يتعين عليه اتخاذ القرارات الاقتصادية بالنادي، إذا كانت الإدارة تعتقد أن الصفقة غير ممكنة سنواصل بما لدينا من عناصر".

غياب سيرجينو ديست أمام كورنيا:"يشعر بانزعاج لذلك لن يكون معنا، لا أعرف إذا كان سيتواجد معنا في نهاية الأسبوع لذلك علينا الانتظار، سيرجي روبيرتو كذلك يتدرب بشكل فردي وأصبح قريبًا من العودة".

توقيعات يناير:"لا أعرف أي شيء عن هذا الموضوع، هناك اجتماعًا بعد ظهر اليوم لتحديد الموقف النهائي للنادي من السوق".

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مشاركة ميراليم بيانيتش:"لعب القليل من المباريات الفترة الأخيرة لأننا نلعب بشكل مختلف في منتصف الملعب، وكان لدينا دي يونج وبوسكيتس وبيدري، إنه وضع معقد ولكن هناك منافسة دائمة على المراكز في كل الفرق".

وفي نهاية حديثه طالب المدرب الهولندي بالصبر على اللاعب الشاب ترينكاو، مشددًا على حاجته للمزيد من الوقت من أجل التأقلم على أجواء الفريق.