كومان : أريد البقاء في برشلونة وتعاقدنا مع دي يونج لهذا السبب !

المدرب الهولندي يكشف بعض الكواليس الهامة هذا الصيف

كشف رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن موقفه من البقاء مع النادي الإسباني لفترة أطول، مؤكدًا حصوله على الدعم الكامل من الرئيس جوان لابورتا.

العديد من التقارير الصحفية، أشارت مؤخرًا إلى قيام برشلونة بعرض التجديد على كومان ولكن بشروط رياضية يجب تحقيقها هذا الموسم.

المدرب الهولندي تحدث لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ليكشف عن كواليس هامة خاصة بتجربته مع الفريق الكتالوني.

ماذا قال عن ضم لوك دي يونج؟

كومان أوضح :"لقد أدهشني دائمًا أن برشلونة في أفضل حالاته لم يكن لديه لاعب مثل لوك دي يونج، هو مختلف كثيرًا عن المهاجمين الآخرين الذين لدينا".

واستكمل:"هو اللاعب الذي يمكنه تغيير مسار المباراة، ويتمتع بخبرة كبيرة جدًا، لقد عملت معه لمدة عامين في المنتخب الوطني، وأظهر جودته في العديد من المباريات.

هل حاول ضم جواو فيليكس؟

كومان واصل حديثه لـ"موندو ديبورتيفو" قائلًا:"منذ بداية أغسطس كنت على اتصال مع لوك دي يونج، لأنني أخبرت النادي بضرورة وجود لاعب مثله في الفريق".

وتابع:"مع إصابة كل من أنسو فاتي وأجويرو وديمبيلي وكوتينيو، كان هناك عدد قليل من المهاجمين وبالنسبة لي مرة أخرى فهو لاعب مختلف".

واستكمل:"عندما أثيرت قضية جريزمان التوقيع مع فيليكس كان محتملًا في وقت قصير".

ماذا عن البقاء في برشلونة؟

كومان واصل حديثه:"نعم هناك مفاوضات حول التجديد بشروط لكني لا أريد أن أقول الكثير عن ذلك، الرئيس قام بعمل جيد للغاية وفعل ما يجب فعله ولم يترك أي شكوك".

وأضاف:"كانت هناك أشياء ظهرت في الصحافة تخص أسلوب الفريق وريكي بوتش وأومتيتي، ولكني منفتح دائمًا للبقاء هنا لسنوات عديدة، لأن القوة يجب أن تأتي من المدرب".

ماذا عن علاقته مع لابورتا؟

الهولندي قال:"كانت هناك لحظتان صعبتان، واحدة في نهاية الموسم الماضي والأخرى الأسبوع الماضي، ولكن مرة أخرى الرئيس قام بعمل جيد جدًا وأوضح الأمور بشكل مميز".

وأضاف:"لقد أحببته لأنه يتعين عليك دائمًا توضيح الأمور كما هي ولا شيء أكثر من ذلك، علاقتنا تبدو جيدة ونتحدث عن الأشياء كلها بوضوح".

هل كانت الشروط الفوز بالدوري أو دوري الأبطال واللعب بخطة 4/3/3؟

المدرب الهولندي قال:"هناك أشياء نتحدث عنها داخل النادي لا يمكن الخروج بها للعلن، من الطبيعي الحديث عن المستقبل واللاعبين وأسلوب الفريق".

وأضاف:"أنا مؤيد لخطة 4/3/3، لكن هناك لحظات ومباريات خلال الموسم يمكن تغييرها، أفضل مبارياتنا الموسم الماضي كانت مع 3/5/2".

وتابع:"الأفضل لنا هو خلق الفرص وإيقاف المنافسين، خطة 4/3/3 لها مميزات خاصة، لكن كرة القدم تتغير كل يوم، إنتر فاز بالدوري الإيطالي وتشيلسي بدوري أبطال أوروبا ولكن هذا لا يعني أن كل فرق أوروبا عليها أن تلعب بخطة 3/5/2 مثلهما".

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