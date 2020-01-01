كومان: أتفهم غضب ميسي ولا أستبعد ضم لاوتارو أو ديباي

تصريحات الهولندي قبل الظهور الأول في الدوري الإسباني

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة، تفهمه لغضب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

ميسي خرج لانتقاد إدارة برشلونة، أمس، الجمعة، من خلال تدوينة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث اتهم النادي بطرد سواريز رغم قيمته التاريخية الكبيرة.

كومان خرج في تصريحات صحفية، قبل الظهور الأول له مع برشلونة بالدوري الإسباني، غداً الأحد، رافضاً الدخول في تفاصيل هذه الأزمة.

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وقال المدرب الهولندي:"من الطبيعي شعوره بالغضب والحزن لرحيل صديقه، لكن ليس لدي شك حول ميسي، رأيته يتدرب بصورة طبيعية".

وأضاف:"أحب التركيز على اللاعبين الذين لدينا، هناك أسبوعان آخران متبقيان على نهاية السوق، سنلعب ضد فياريال وبعدها نرى ما سيحدث".

التعاقد مع لاوتارو مارتينيز أو ديباي:"لا شيء مستبعد، ولكن كما قلت، أركز على اللاعبين الموجودين لديناً، سنحاول بقدر الإمكان تقوية الفريق".

كواليس رحيل سواريز:"يبدو أنني كنت الرجل السيئ في هذه القصة، منذ المكالمة الأولى أظهرت احترامي الكافي له، وأخبرته أن مهمته ستكون صعبة في اللعب، لكن إذا بقيت ستكون ضمن الفريق".

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وتابع:"النادي كان يفكر في كل الخيارات المتاحة، الموقف لم يتعلق فقط بقرارات المدرب، أحترم سواريز جداً وتحدثنا بوضوح حول مستقبله وأتمنى له التوفيق".

رحيل ريكي بوتش:"إنها أيضاً قرارات النادي، هناك لاعبون سيتواجدون مع الفريق الأول، وآخرون ليسوا كذلك، وبالنسبة للاضطرابات المستمرة والجدل فهذا المعتاد بفريق كبير بحجم برشلونة، لكني أتمنى أن يكون هناك المزيد من راحة البال".

فرصة أنسو فاتي:"الأمر ليس مع ريكي بوتش فقط، أدرك جيداً حاجة اللاعبين الصغار للمشاركة من أجل التطور، لو قرر بوتش أو ألينيا البقاء فهذا قرارهما وستتاح لهما الفرصة لإثبات أنفسهما".

تدعيم الدفاع:"من الطبيعي أن نضطر لتحسين الأمور بالدفاع، سنقوم بتغيير النظام عن طريق الضغط بشكل أكبر، وسنحتاج المزيد من الوقت لتطبيقه بنجاح".

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التوقعات من فيليب كوتينيو:"أولاً يجب عليك أن تضع كل لاعب في أفضل مركز له، يمكنه اللعب في دور رقم 10 وكذلك كجناح أيسر، قرارته تحسنت وهو الآن يحب الدفاع ومساعدة الفريق".

سوق الانتقالات:"علينا الانتظار لـ5 أكتوبر، وبعدها يمكنني الإجابة على كل شيء يخص الفريق، نبحث عن لاعبين يمكنهم مساعدتنا ولكن بما يتناسب مع الحالة المالية للنادي".

جاهزية تير شتيجن:"هو الآن في تحسن، لا أعرف كم يحتاج من الوقت للتعافي، ربما أسبوعين، وسعيد عموماً بتواجد نيتو الذي يمكنه الظهور بصورة جيدة".

جدير بالذكر أن مباراة فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، ستكون الأولى لبرشلونة هذا الموسم، بعد غيابه عن بداية المسابقة، بسبب المشاركة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي.