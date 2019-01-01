كول: ساري تساهل مع كيبا ولا يجب أن يكون لطيفًا في تلك المواقف

أشلي كول نجم تشيلسي السابق ينتقد تعامل المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري مع الحارس كيبا بعد رفضه التغيير في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أبدى أشلي كول نجم فريق تشيلسي السابق انزعاجه الكبير من تصرفات الحارس الإسباني كيبا حارس مرمى البلوز الحالي في لقاء مانشستر سيتي بنهائي كأس الأندية الإنجليزية.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها كول لجول.كوم وأكد خلالها أن ساري كان متساهلًا للغاية مع الحارس الإسباني وكان يجب أن يعاقبه بشكل أكثر صرامة.

وقال كول: “لقد انزعجت بشكل كبير من حادثة كيبا، ربما أنه شخص جيد وأراد البقاء في الملعب وأردت أن أراه وهو يجيد لكن الأمر بسيط، عندما يطلب المدرب التغيير تخرج من الملعب، لا يوجد أعذار".

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وأضاف: "أرى رقمي على لوحة الملعب وأخرج فورًا، ربما أمر بلقاء سيء لكنني أذهب لمشاهدة ذلك لاحقًا وأتعامل مع الموقف، وساري حاول أن يغطي عليه، وأريد أن أقول له إنه لم يكن عليه فعل ذلك".

وأكمل: "لا يجب أن يكون ساري لطيفًا معه، تلك هي الأوقات المناسبة ليكون صارم، هذا هو نقدي لساري، لو فعلت أنا ذلك لكان أي مدرب قد صرخ في بغرفة الملابس وأخرجني من تشكيلة الفريق، أشعر أن ساري تساهل مع الواقعة".

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جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد خسر نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح وتصدى كيبا لركلة رغم ذلك بعد واقعة رفضه التغيير في نهاية المباراة.