كول أوف ديوتي: مودرن وورفير | كروس، "أليكس" ملاعب كرة القدم!

كروس يتفوق على منافسيه ويدخل التشكيل المثالي لكول أوف ديوتي

اختار قراء جول متوسط ميدان ريال مدريد والمنتخب الألماني "توني كروس" كأقرب لاعب كرة قدم لشخصية لعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير، أليكس، وذلك بعد أن تفوق على منافسيه ميراليم بيانيتش وليون جوريتسكا..

ومال المصوتون للتشابه الكبير بين كروس وأليكس على مستوى الشخصية، إذ يتمتعان معًا بذكاء كبير ويتكلمان أكثر من لغة ويؤثران على من حولهما، ناهيك عن أناقتهما الكبيرة.

وحصل كروس على ما يقارب الـ2000 صوت، بنسبة 69%، متبوعًا ببيانيتش الذي حصل على نسبة 25% من الأصوات، فيما حل جوريتسكا في المركز الثالث والأخير بنسبة 6% من الأصوات.

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