كولينا: تقنية الفيديو تزيد اللعبة إثارة

الحكم الأسطوري يشيد بمدى التقدم في تطبيقها..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى الحكم الأسطوري الإيطالي بييرلويجي كولينا اعتقاده أن تقنية الفيديو قد زادت من إثارة اللعبة بعكس ما يقال عنها.

وقال كولينا:"الأمر يبدو وكأن التقنية موجودة منذ وقت طويل للغاية، في حين أن الفكرة بدأت قبل 5 سنوات فقط".

وأضاف:"من حيث المبدأ، الأمر كان يعني بإضافة مساعدة بصرية بسيطة للحكام".

وأوضح:"أحد أكبر المشاكل كانت طريقة الاعتماد عليها، ولكن التقدم التكنولوجي قادنا للكثير".

وتابع:"الأمر بات يتطلب دقيقة واحدة الآن في حين كان يتطلب 5 دقائق تقريباً في تجاربنا الأولى عام 2014".

يذكر أن التقنية تم تطبيقها هذا العام أخيراً في البريميرليج، آخر الدوريات الخمسة الكبار إدخالاً لها.