كوليمور: "مانشستر سيتي عليه دفع 150 مليون يورو أو نجميه من أجل فان دايك

نجم ليفربول السابق يرى أن جون ستونز وأوتاميندي أو 150 مليون يورو هما المقابل الحقيقي لفيرجيل فان دايك إذا أراده مانشستر سيتي وجوارديولا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ستان كوليمور نجم نادي ليفربول السابق إن مانشستر سيتي عليه التضحية بستونز وأوتاميندي إذا أراد فان دايك، وإما دفع 150 مليون يورو.

وكان مانشستر سيتي قد بحث في الأيام الماضية عن التعاقد مع لاعب قلب دفاع، وتحدثت بعض التقارير حول إمكانية البحث عن فان دايك.

وبخصوص ذلك، قال ستان كوليمور إن ليفربول يعرف جيدًا قيمة فيرجيل فان دايك، ولن يفرط فيه بهذه السهولة التي يتصورها البعض.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "في حال أراد مانشستر سيتي التعاقد مع فان دايك فإنه سيتعين عليه استبداله بمدافعيه جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي حتى تكون الأمور متوازنة"

وتابع: "في حال لم يرد مانشستر سيتي التفريط في لاعبيه، فإنه لن يدفع ما هو أقل من 150 مليون يورو من أجل التفاوض بشأن المدافع الهولندي"

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يذكر أن فيرجيل فان دايك قد لقبه الكثيرون بأفضل مدافع في العالم خلال الوقت الحالي بعد أدائه في الفترة الأخيرة مع ليفربول ومنتخب هولندا.